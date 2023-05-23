В Омской области с 23 мая заработала «горячая линия» по вопросам организации помощи онкобольным

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Омское отделение «Народного фронта» совместно с прокуратурой и онкодиспансером проводят «горячую линию» по организации помощи онкобольным.

— Если у вас или у вашего близкого онкозаболевание, и вы не можете попасть к специалисту, не дают направление на необходимое обследование или возникли проблемы с получением лекарств, расскажите нам о ваших трудностях, — говорится в посте «Народного фронта» в соцсетях.

Все опросы по организации помощи онкобольным можно будет задать с 23 по 25 мая с 10:00 до 18:00, обратившись по телефонам: +7 (933) 991-81-27, +7 (913) 976-69-54.

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