С начала весны жертвами клещей стали 1237 жителей Омской области

В Омской области с начала года привиты против клещевого энцефалита более 49 тысяч человек. Фото: Мария ЛЕНЦ

В Омской области с начала весны 2023 года жертвами клещей стали 1237 человек, в том числе 426 детей. Более половины случаев нападения кровососущих животных на людей было зарегистрировано в Омске.

— В лабораториях исследовано 98,9% клещей снятых с людей, из них клещей зараженных боррелиями – 4,8 %, зараженных вирусом клещевого энцефалита – 1,1 %, моноцитарного эрлихиоза человека – 1,4 % и возбудителями гранулоцитарного анаплазмоза человека – 1,3 %. Кроме того, специалисты проводят исследования клещей из объектов окружающей среды на зараженность вирусом клещевого энцефалита, зараженность составила – 0,2 %, — сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора Омской области.

В ведомстве подчеркнули, что продолжат контролировать ситуацию с клещами в регионе.

Отметим, на территории Омска и области от клещей были обработаны 1471,11 гектара территорий. В ближайшее время работы продолжаться.

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