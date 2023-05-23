Водитель иномарки, сбивший 68-летнюю омичку на остановке еще перед Новым годом, пойдет под суд

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Прокуратура передала в суд уголовное дело в отношении 27-летнего омича, сбившего пенсионерку на автобусной остановке в Старом Кировске. ДТП произошло еще накануне Нового года.

— Днем 30 декабря 2022 года обвиняемый, начав движение задним ходом своим автомобилем, наехал на 68-летнюю женщину, стоявшую на остановке общественного транспорта «Володарского». В результате ДТП пострадавшая получила тяжкий вред здоровью, — сообщили в пресс-службе прокуратуры.

Свою вину в совершении преступления фигурант дела полностью признал.

Уголовное дело по ч. 1 ст. 264 УК РФ («Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека») в ближайшее время рассмотрит Кировский районный суд.

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