Главные магистрали Омска будут мыть специальным экологически чистым шампунем

Фото: телеграм-канал Сергея Шелеста.

В Омске для уборки главных магистралей будут использовать специальный шампунь. Моющее средство позволит очистить асфальтовое покрытие от масляных пятен, которые нельзя смыть водой.

— Экологически чистый шампунь пригодится для уборки проезжей части самых загруженных городских дорог: улицы Гагарина, Красный Путь, Масленникова, 60 лет Победы, Иртышская Набережная, Ленина, проспект Маркса и др. Сегодня работники омского УДХБ уже опробовали шампунь в деле, — сообщил мэр Сергей Шелест в своем телеграм-канале.

Градоначальник отметил, что для уборки улиц было закуплено полтонны средства.

Напомним, ранее стало известно, что в Омске с конца апреля обновили около 50 тысяч квадратных метров дорожной разметки.

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