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НовостиПроисшествия23 мая 2023 4:23

В Омской области с начала 2023 года зарегистрировали девятнадцатый случай бешенства

Больное животное обнаружили в одном из сел Нижнеомского района
Дмитрий ПОНУРОВСКИЙ

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Омской области зарегистрировали еще один случай бешенства. Опасный вирус в этот раз обнаружили у собаки в селе Хомутинка Нижнеомского района. На территории населенного пункта ввели карантин.

— В связи с заболеванием животного бешенством, указанный населенный пункт объявлен неблагополучным, на территории введен карантин, проводятся мероприятия направленные на предотвращение распространения и ликвидацию бешенства, — сообщили в пресс-службе регионального управления Россельхознадзора.

Отметим, по информации ведомства, на территории Омской области с начала 2023 года зарегистрированы 19 случаев бешенства. За 2022 год их было всего пять.

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