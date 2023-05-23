В Омске с 15 июня начнут наносить пластиковую разметку на улицах города

Фото: телеграм-канал Сергея Шелеста.

В Омске с конца апреля восстановили почти 50 тысяч квадратных метров дорожной разметки. Об этом сообщили в своем телеграм-канале мэр Сергей Шелест.

Только за прошедшие сутки специалисты Транссигнала нанесли разметку на Красноярском тракте, улицах 22-й Северной, Гагарина, Арсеньева, 7-й Ремесленной, а также на Комсомольском мосту.

Ранее также подрядчиком была обновлена разметка улицах Герцена, Гусарова и 21-й Амурской.

Градоначальник отметил, что с 15 июня на улицах Омска начнут пластиковую разметку.

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