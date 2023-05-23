В Омской области ООО «СибРос» приступило к ремонту объезда поселка Полтавка

Фото: пресс-служба минтранса Омской области.

В Омской области стартовал ремонт обхода рабочего поселка Полтавка. Объездную дорогу приведут в порядок в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

Ремонтные работы идут на участке 7-11 км объездной дороги «Бакбасар – Азово – Шербакуль – Полтавка» – «Исилькуль – Полтавка». Подрядчик — компания ООО «СибРос» — уже установил информационные щиты и временные дорожные знаки. До середины октября 2023 рабочие обновят асфальтобетонное покрытие, укрепят обочины, отремонтируют остановочные пункты и нанесут новую разметку.

Напомним, в 2022 году ООО «СибРос» отремонтировал участок автодороги со 2 по 7 км. На нем обновили остановки общественного транспорта, восстановлены светофоры и установлен комплекс фотовидефиксации административных правонарушений.

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