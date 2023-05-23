Свыше 105 тысяч жителей Омска проголосовали за объекты для благоустройства в 2024 году

В этом году работы по комплексному благоустройству стартовали на объектах, набравших больше всего голосов в прошлом году

Свыше 105 омичей проголосовали за объекты для комплексного благоустройства в 2024 году по нацпроекту «Жилье и городская среда».

На сегодня среди 16 общественных территорий наибольшее количество голосов набрали:

— Парк культуры и отдыха им. 30-летия ВЛКСМ (Октябрьский АО);

— Территория аллеи Александра и Владимира Сазоновых (Советский АО);

— Территория скверов в границах улиц Таубе – Партизанская – Ленина (скверы «Выставочный» и «Воскресенский») (Центральный округ).

Напомним, отдать свой голос за понравившийся объект можно до 31 мая 2023 года на платформе 55.gorodsreda.ru.

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