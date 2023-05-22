Глава Омской области Виталий Хоценко поздравил с окончанием школы выпускников лицея № 92

22 мая глава Омской области Виталий Хоценко поздравил с окончанием учебы выпускников лицея № 92. Собитие радостное и грустное одновременно для всех - ребят, гостей, родителей.

- Вы можете открыть для себя любую, какую только захотите, дверь. Все в ваших руках. Хочу пожелать вам всего самого доброго. Знайте, что родной город Омск и Омская область всегда вас ждут. Поздравляю вас с праздником, - сказал глава региона.

Самое важное, что сообщил врио - выплаты материальной поддержки для отличников ЕГЭ от региона. Ребята с высокими результатами, поступившие в омские вузы, смогут получить такую от правительства Омской области.

- Мы вводим региональную стипендию, единовременную выплату, чтобы ребята оставались в Омской области, - заявил Хоценко. Площадка для публичного заявления политика была выбрана неслучайно: за последние три года 42 выпускника окончили лицей с медалью «За особые успехи в учении».

Денежное поощрение будет назначаться ежегодно и выплачиваться единовременно обучающимся, поступившим на первый курс обучения очного отделения на аккредитованные программы бакалавриата или специалитета в государственные или частные вузы и их филиалы, расположенные на территории Омской области, набравшим 240 и выше баллов в сумме по трем учебным предметам единого государственного экзамена. 30 тысяч рублей получат те, кто сдал ЕГЭ от 240 до 249 баллов, 42 тысячи рублей – от 250 до 259 баллов, 60 000 рублей – от 260 до 269 баллов, 120 000 рублей – от 270 баллов и выше.

Решение главы региона распространяется на отношения, возникшие с 1 сентября 2022 года, то есть первые стипендии получат ребята, которые сейчас завершают обучение в 2022/2023 учебном году.