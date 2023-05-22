Трое омичей получили сроки за производство алкоголя по собственным рецептам

Фото: Олег УКЛАДОВ

В Омске суд вынес приговор трем местным жителям, обвиняемым в производстве и сбыте немаркированного алкоголя.

Фигуранты дела разливали спиртосодержащие жидкости, изготовленные по собственным рецептам в цехе в поселке Магистральном в пригороде Омска, в бутылки из-под алконапитков известных торговых марок. Затем готовую продукцию отправляли на прилавки омских магазинов.

— При проведении оперативно-розыскных мероприятий в одном из магазинов и в гараже в Омска, в помещении цеха в поселке Магистральный Омского района, а также в автомобиле одного из фигурантов были изъяты более 6 тыс. бутылок со спиртосодержащей продукцией, — сообщили в пресс-службе прокуратуры.

Омский районный суд назначил фигурантам дела наказание в виде 3 лет, 2 лет 6 месяцев и 2 лет лишения свободы с испытательными сроками 3 года, 2 года 6 месяцев и 2 года лишения свободы соответственно, а также обязал выплатить штрафы в размере от 220 до 320 тысяч рублей. Автомобиль «Форд-транзит», принадлежащий обвиняемым, был конфискован в доход государства. Весь изъятый алкоголь будет в ближайшее время уничтожен.

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