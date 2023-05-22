Число омичей, которых пугают мысли об увольнении, снизилось до 9%

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Портал поиска вакансий SuperJob провел опрос и выяснил, какие есть у омичей страхи, связанные с работой.

Как оказалось, у 61% опрошенных нет никаких страхов, которые так или иначе связаны с работой. Примечательно, что об их отсутствии чаще всего заявляли мужчины, чем женщины.

Треть омичей поделились, что все-таки имеет страхи, связанные с работой. Так, 9% респондентов пугает мысль об увольнении и потери источника доходов. В 2022 году таких было больше среди опрошенных — 14%. Второе место занимают опасения по поводу задержки или невыплаты заработной (5%). На третьем — третьем — боязнь не оправдать ожиданий и боязнь руководства (по 4%). Еще по 2% омичей испытывают страх от возможных нестабильности, банкротства компании и недооцененности. В число так называемых джоб-фобий вошли опасения потерять здоровье на работе, страх переработок, невостребованности, выгорания и слишком долгой деятельности на одном месте (по 1%).

Обмана со стороны работодателя, нехватки квалификации, проверки со стороны надзорных органов и других неприятных событий боятся 13% опрошенных.

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