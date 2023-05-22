Жителям Омской области, пострадавшим от пожаров, выплатили 5,5 миллиона рублей

За материальной поддержкой обратились порядка 150 семей Фото: Артем КИЛЬКИН

Правительство Омской области выплатило около 5,5 миллиона рублей жителям сельских районов, чье имущество пострадало в ходе пожаров.

Единовременную выплату в размере до 50 тысяч рублей уже оформили почти 150 семей. Денежные средства пострадавшим по поручению врио губернатора Омской области перечисляют в максимально короткие сроки.

— Специалисты комплексных центров региона оперативно выезжают на место, где случилась трагедия, и консультируют семьи о мерах социальной поддержки. Прежде всего, это выплата в размере 50 тысяч рублей. Ее главное преимущество – оперативность. Так называемая, быстрая помощь оказывается семьям в первые дни после пожара, — рассказал зампред областного правительства, министр труда и соцразвития Владимир Куприянов.

Напомним, в ходе пожаров в конце апреля-начале мая в Омской области были повреждены чуть более сотни домов и нежилых построек.

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