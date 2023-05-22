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НовостиОбщество22 мая 2023 8:58

Жителям Омской области, пострадавшим от пожаров, выплатили 5,5 миллиона рублей

Размер единовременных выплат составляет до 50 тысяч рублей
Дмитрий ПОНУРОВСКИЙ
За материальной поддержкой обратились порядка 150 семей

За материальной поддержкой обратились порядка 150 семей

Фото: Артем КИЛЬКИН

Правительство Омской области выплатило около 5,5 миллиона рублей жителям сельских районов, чье имущество пострадало в ходе пожаров.

Единовременную выплату в размере до 50 тысяч рублей уже оформили почти 150 семей. Денежные средства пострадавшим по поручению врио губернатора Омской области перечисляют в максимально короткие сроки.

— Специалисты комплексных центров региона оперативно выезжают на место, где случилась трагедия, и консультируют семьи о мерах социальной поддержки. Прежде всего, это выплата в размере 50 тысяч рублей. Ее главное преимущество – оперативность. Так называемая, быстрая помощь оказывается семьям в первые дни после пожара, — рассказал зампред областного правительства, министр труда и соцразвития Владимир Куприянов.

Напомним, в ходе пожаров в конце апреля-начале мая в Омской области были повреждены чуть более сотни домов и нежилых построек.

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