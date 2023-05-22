В Омской области за минувшие выходные произошли 10 лесных пожаров

Фото: Иван МАКЕЕВ

В Омской области за выходные потушили 10 лесных пожаров. При этом шесть из них лесхозы ликвидировали в воскресенье.

Так, в воскресенье, 21 мая, были потушены два пожара в Большеуковском лесхозе. В ликвидации возгораний приняли участие 83 человека, в том числе 52 парашютиста-десантника ФБУ «Авиалесоохрана». Кроме того, в тушении были задействованы 17 единиц техники, приобретенной ранее в рамках нацпроекта «Экология».

— Действующих лесных пожаров на территории региона нет. Сегодня, 22 мая, по условиям погоды на большей части территории региона сохраняется 4 класс пожарной опасности, а в северных районах установился 5 класс – самый высокий, чрезвычайный класс пожарной опасности, — отметили в Главном управлении лесного хозяйства Омской области.

Напомним, в Омской области в этом году произошли более 300 лесных пожаров. Их возникновению способствовала жаркая и сухая погода, установившая на территории региона.

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