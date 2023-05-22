В Омске недавно освободившийся из тюрьмы рецидивист едва не убил 24-летнего парня

Теперь рецидивист может вновь отправиться за решетку Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Житель Омска, освободивший несколько недель назад из тюрьмы, чуть не убил своего собутыльника. Инцидент произошел вечером в прошлую пятницу, 19 мая.

— По версии следствия, вечером 19 мая 2023 года в р.п. Новостройка в Омске 50-летний подозреваемый после совместного распития спиртного в ответ на оскорбление несколько раз ударил ножом в шею 24-летнего парня, с которым только что познакомился. После этого подозреваемый вызвал «скорую», — рассказали в пресс-службе СУ СКР по Омской области.

В отношении подозреваемого было заведено уголовное дело по статье «Покушение на убийство». На время следствия рецидивиста поместили под стражу. Расследование продолжается.

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