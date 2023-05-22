Члены правительства Омской области должны будут посещать курируемые районы не реже раза в квартал

Члены правительства Омской область будут посещать курируемые районы не реже раза в квартал. Такое поручение врио губернатора Виталий Хоценко дал управленцам сегодня, 22 мая, на оперативном совещании регионального кабинета министров.

Теперь зампреды и министры обязаны будут посещать ветеранов и участников войны в преддверии Дня Победы, торжественные линейки по случаю Последнего звонка и начала учебного года в образовательных учреждения, а также лично поздравлять коллективы

школ и детских садов с Новым годом.

— Для себя отметил эти четыре больших дня, в которых мы все должны участвовать и разъезжаться по своим закреплённым территориям. Причём это касается и заместителей председателя правительства, и министров, и руководителей ведомств. Задачей ставлю, чтобы представители областного руководства максимально посещали Последний школьный звонок, 1 сентября, Новый год, поздравляли детей, педагогов, родителей с праздниками, исходя из принципов раскрепления за районами. И не только школы, но и ветеранов и участников войны — каждый год, — сказал Виталий Хоценко.

Отметим, сегодня, 22 мая, глава региона посетит тожественную линейку в честь Последнего звонка в одной из школ Омска.

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