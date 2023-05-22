Фитостерины обнаружены в пробах сыра и масла в Омской области

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Омской области в пробах сыра и масла обнаружены фитостерины. Об этом сообщает региональное управление Россельхознадзора.

Некачественный товар проинспектировали в Референтном центре в период с 1 по 15 мая. Специалисты провели 73 исследования на соответствие по показателю жирно-кислотного состава и наличию стеринов. В анализе участвовали образцы сливочного масла, сыра, молока и сметаны.

Один образец сливочного масла и один образец сыра не соответствовали нормативам по жирно-кислотному составу. В пробе сыра также были обнаружены фитостерины, которые могут представлять опасность для человека. Некоторые специалисты считают, что они повышают риск сердечнососудистых заболеваний.

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