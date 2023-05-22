Хоценко сменил режим ЧС на повышенную готовность из-за пожаров в Омской области

Фото: телеграм-канал «Хоценко о важном»
Из-за пожаров в Омской области на повышенную готовность сменил режим ЧС врио губернатора Виталий Хоценко. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.
- На оперативном совещании по предложению ГУ МЧС по Омской области принял решение изменить режим ЧС, который вводился в связи с напряженной пожароопасной ситуацией, на режим повышенной готовности. Результаты мониторинга показывают, что количество термоточек в области уменьшилось. Благодарю МЧС за работу, - написал глава региона.
Хоценко также напомнил, что держит на личном контроле исполнение главами муниципальных районов поручения по созданию 20-метровых минерализованных полос. Перед руководителями поставлена задача об усилении информирования жителей, а также проведении проверок подготовки традиционных мест купания.
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