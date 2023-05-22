Детские площадки оказались опасными для игры маленьких жителей Омской области

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Для игры маленьких жителей Омской области оказались опасными детские площадки. Об этом сообщает региональная прокуратура.

Ведомство провело проверку в Марьяновском районе. Контроль за техническим состоянием объектов, по информации надзорного органа, отсутствует.

- Выявлены разрушенные элементы поверхностей, травмирующие части оборудования и крепежных деталей, ненадлежащий уровень ударопоглощающего покрытия из сыпучего материала, наличие мусора и иных загрязнений. На спортивных площадках образовательных учреждений не обновлена окраска оборудования (турников, перекладин), - отметили в прокуратуре.

Глава района получил представление, документ также распространяется на руководителей образовательных учреждений. Все изъяны должны устранить за короткое время.

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