Магнитная буря накроет Омскую область 24 мая

Фото: лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ СО РАН
24 мая Омскую область накроет магнитная буря. Об этом сообщили специалисты лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ СО РАН.
Уровень солнечной активности прогнозируется G1, что означает слабое влияние на земную поверхность.
При этом, метеозависимым все же придется позаботиться о своем самочувствии, так как волнения магнитосферы почувствуют многие обитатели планеты.
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