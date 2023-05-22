Магнитная буря накроет Омскую область 24 мая

Фото: лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ СО РАН

24 мая Омскую область накроет магнитная буря. Об этом сообщили специалисты лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ СО РАН.

Уровень солнечной активности прогнозируется G1, что означает слабое влияние на земную поверхность.

При этом, метеозависимым все же придется позаботиться о своем самочувствии, так как волнения магнитосферы почувствуют многие обитатели планеты.

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