Жителей Муромцевского района предупреждают о перебоях телевещания в Омской области

Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

О перебоях телевещания в Омской области предупреждают жителей Муромцевского района. Информация размещена на сайте цифрового эфирного телевидения.

Отключение телерадиосигнала запланировано 23 мая в селе Рязаны Муромцевского района. 24 мая перебои ожидаются в селе Кондратьево Муромцевского района.

25 мая не будет работать телевизор в самом Муромцево, 26 мая неудобства ощутят жители села Кондратьево Муромцевского района.

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