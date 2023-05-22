В Омске во время капремонта у 60-летнего дома лопнула часть кирпичной стены

Фото: «Омск ВК» во «Вконтакте»

Часть кирпичной стены лопнула у 60-летнего дома во время капремонта. Об этом сообщили жители в соцсетях.

- Очередной капремонт дома, который должны были давно снести. Космический проспект, 2. В этот раз меняют трубы канализации и водоснабжения. Только вот почему-то стена из каких-то кирпичей из шахты вывалилась в подъезд, - написал омич.

Инцидент произошел на Космическом проспекте. Подрядная организация вела замену коммуникаций, в этот же время появилась трещина на штукатурке, а также деформация кирпичной стены.

Оказалось, ранее в доме уже проводился капремонт. Тогда усиливали конструктив здания.

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:

Одноклассники

ВКонтакте

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

WhatsApp: +7 962 037 31 13

Почта: natalia.verkunen@phkp.ru