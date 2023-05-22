Выпускники омских школ принимают поздравления с Последним звонком

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

С Последним звонком поздравления принимают выпускники омских школ. С пожеланиями к ребятам обратились мэр Омска Сергей Шелест, врио губернатора Виталий Хоценко и председатель Заксобрания Владимир Варнавский.

- Отдельный привет и тёплые пожелания юным омичам, для которых сегодня прозвучит последний школьный звонок. В добрый путь, будущее Омска, в добрый час, - написал мэр в своем телеграм-канале.

Последние звонки 22 мая состоятся во многих образовательных учреждениях региона. Впереди у выпускников итоговые экзамены и волнительное ЕГЭ.

- Последний звонок – один из тех дней, которые останутся в вашей памяти навсегда. Ведь с его звуками вы делаете шаг в новую, взрослую жизнь. Быть взрослым – значит нести ответственность. Сначала – за выбор профессии и своего места в жизни, потом – за дело, которым вы будете заниматься, свою семью, за регион и нашу с вами страну. Перед вами сегодня огромный мир возможностей. И у вас есть все, чтобы на выбранном вами пути добиться больших успехов: молодость, энергичность, настойчивость, крепкие знания и умение быстро и нестандартно мыслить, - цитирует портал правительства врио губернатора и председателя Заксобрания.

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