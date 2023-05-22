130 автобусов закупят для «Омскоблавторанса» в 2023 году

Фото: Эдуард Абрамов

В 2023 году для «Омскоблавторанса» закупят 130 автобусов. Об этом в интервью ГТРК «Иртыш» заявил министр транспорта и дорожного строительства Динар Курманов.

По словам руководителя, обновление позволит снизить износ подвижного состава и повысить рентабельность пассажирских автоперевозок.

Сейчас почти 86% автобусов, которые ездят по маршрутам в районы области, старые и постоянно нуждаются в ремонте. Обновление позволит повысить рентабельность предприятия по перевозкам пассажиров.

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