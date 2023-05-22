15 тысяч омичей пришли на «Ночь музеев»

Муратов А.Р. "Юдифь 2000-е годы" Фото: Виктория КОВЕРНЕВА

На «Ночь музеев» 20 мая в Омске пришли 15 тысяч посетителей. Такие данные приводит региональный минкульт.

40 локаций были представлены для омичей вечером субботы. Несмотря на выходной день и благоприятную погоду для поездок за город, многие предпочли погулять по музеям.

Отдельной площадкой праздника стала улица Музейная, где дали официальный старт культурному событию, там же его и завершили лазерным шоу от Школы креативных индустрий.

В каждом учреждении был свой «гвоздь программы». Например, Краеведческий музей, отмечающий 145-летие со дня основания, провел День дарения. А музей имени Врубеля приоткрыл завесу и организовал экскурсию по своим подвалам.

Городской музей «Искусство Омска» на втором этаже развернул экспозицию 18+. Здесь же читались и лекции для взрослых. еще десятки локаций развлекали свих посетителей до полуночи.

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