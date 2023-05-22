Ремонт пяти дорог обойдется Омску в полмиллиарда рублей

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В полмиллиарда рублей обойдется Омску ремонт пяти дорог. Мэрия объявила торги на поиск подрядчика для реализации объектов 2024 года.

Работы планируют начать в апреле 2024 года, а завершить их необходимо до 1 августа.

Обновить предстоит улицы 6-я Шинная и Маяковского. Здесь начальная стоимость контракта составляет 173,6 млн рублей. Работы пройдут на улицах Заозёрной и Коммунальной, которые максимально оценены в 166,4 млн рублей.

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