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НовостиОбщество22 мая 2023 1:40

Ремонт пяти дорог обойдется Омску в полмиллиарда рублей

Объекты поставлены в дорожную карту 2024 года
Андрей ОБНОРСКИЙ

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В полмиллиарда рублей обойдется Омску ремонт пяти дорог. Мэрия объявила торги на поиск подрядчика для реализации объектов 2024 года.

Работы планируют начать в апреле 2024 года, а завершить их необходимо до 1 августа.

Обновить предстоит улицы 6-я Шинная и Маяковского. Здесь начальная стоимость контракта составляет 173,6 млн рублей. Работы пройдут на улицах Заозёрной и Коммунальной, которые максимально оценены в 166,4 млн рублей.

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