Динар Курманов перечислил дороги, которые отремонтируют в Омской области в 2023 году

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Дороги, которые отремонтируют в Омской области в 2023 году перечислили новый министр строительства региона Динар Курманов. Об этом он рассказал в эфире ГТРК «Иртыш».

По словам чиновника, правительству удалось привлечь дополнительные средства, что позволит увеличить количество обновляемых объектов.

- Начали мы активно ремонт по Южному направлению на Харламова: это дороги Омск — Русская Поляна через все дачные посёлки. Это большой дачный массив. Мы в этом году сделаем порядка 15 километров. Думаю, что закроем все проблемные участки. Хорошая подрядная организация там. Несмотря на проект рассчитан на два года, у нас есть джентльменская договоренность, что этот объект мы сделаем это до конца 2024 года. Порядка 3 км уже выполнены. Несмотря на то, что на дворе середина мая, мы там уже активно работаем, идём вперёд, - пояснил руководитель ведомства.

Продолжится реконструкция трассы Омск — Тара на участке между Тарой и Знаменкой. 29 км участка от Знаменки до Тевриза также отремонтируют в этом году. Благодаря разрешению Росавтодора будет отремонтировано дополнительно 19 км трасс.

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:

Одноклассники

ВКонтакте

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

WhatsApp: +7 962 037 31 13

Почта: natalia.verkunen@phkp.ru