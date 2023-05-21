В Омске разыскивают бесследно пропавших 42-летнего и 37-летнего мужчин

Фото: ПСО «ДоброСпасОмск».

В Омске разыскивают двух мужчин, пропавших несколько дней назад. Оба вышли из дома в разных частях города и с тех пор не вернулись.

Первый — 37-летний Андрей Деревянко — в прошлую субботу, 13 мая, вышел из дома в Омске и не вернулся.

Особые приметы: хромает на левую ногу, ходит с тростью. Был одет в темно-синюю рубашку, темно-серые брюки, темную обувь.

Второй — 42-летний Дмитрий Кучеренко — в минувший вторник, 16 мая, вышел из дома №14 по Космическому проспекту и также не вернулся.

Приметы: рост 175 сантиметров, среднего телосложения, карие глаза, прямые короткие волосы темного цвета. Был одет в темную ветровку с капюшоном, спортивные штаны и черные туфли.

Всех, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении пропавших, просят обращаться по телефонам: 8-999-470-10-08, 8-999-453-77-10 или 02 (102).

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