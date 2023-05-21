Выпускники, сдавшие ЕГЭ на высокий балл, получат до 120 тыс руб при поступлении в омские вузы

Школьники, сдавшие ЕГЭ на высокие баллы, после поступления в омские вузы смогут получить единовременную денежную выплату до 120 тысяч рублей. Ее размер зависит от результатов госэкзамена.

— Принял решение, что ребята, поступившие в омские вузы с высоким баллом ЕГЭ получат единовременную денежную выплату. Ее размер составит от 30 до 120 тысяч рублей в зависимости от результатов, — написал в своем телеграм-канале врио губернатора Виталий Хоценко.

Глава региона также пожелал выпускникам успешной сдачи экзаменов. Напомним, омские одиннадцатиклассники уже в следующую пятницу, 26 мая, будут сдавать ЕГЭ по литературе, химию и географию. Экзамен по одному из двух обязательных предметов — русскому языку — пройдет в понедельник, 29 мая.

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