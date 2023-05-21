В Омске 24 мая ожидается слабая магнитная буря

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ СО РАН опубликовала подробный прогноз магнитных бурь на ближайшие 27 дней.

Как следует из данных специалистов, в Омске в среду, 24 мая, ожидается слабая магнитная буря. Кроме того, 23, 25 и 26 магнитосфера будет возбужденной, что также может сказаться на самочувствии метеозависимых и работе техники.

Отметим, в дни магнитных бурь метеозависимым омичам специалисты рекомендуют оградить себя от стрессов и нагрузок, а также пить больше воды и воздержаться от чрезмерного потребления алкоголя и соли.

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