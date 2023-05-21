Сергей Шелест: работы по капремонту Ленинградского моста в Омске идут в круглосуточном режиме

Фото: Дмитрий ПОНУРОВСКИЙ

Работы по капитальному ремонту Ленинградского моста в соответствии с графиком. На объекте круглосуточно работают более 60 человек.

— Сегодня на объекте производится демонтаж опор освещения, завершается пескоструйная обработка металла и плит, ведется грунтование металлических элементов на трех пролетах.

Идет процесс и на опорах моста. В их ремонте используется специальная строительная смесь «Ремстрим», которая позволяет получать высокопрочное покрытие на бетонных поверхностях, а также хорошо заполняет все пустоты, трещины и другие дефекты, — сообщил в своем телеграм-канале мэр Омска Сергей Шелест.

Напомним, капремонт моста ведет ООО «СтройТраст». Завершить работы планируют до 31 мая 2024 года.

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:

Одноклассники

ВКонтакте

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: natalia.verkunen@phkp.ru