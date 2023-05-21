Омичка потеряла 1 миллион рублей, пытаясь заработать на инвестициях в криптовалюту

Фото: Иван МАКЕЕВ

Жительница Омска лишилась 1 миллиона рублей при попытке заработать на инвестициях в криптовалюту.

Как рассказали в полиции, 31-летняя омичка в одном из мессенджеров увидела объявление с предложением инвестировать в криптовалюту. Неизвестные обещали стабильный и высокий доход. Злоумышленник, с которыми связалась потерпевшая, заверил ее, что ежедневно выплачивает проценты от майнинга инвесторам.

Женщина, доверившись собеседнику, перевела на указанный счет 1 миллион рублей. Однако обещанных ранее дивидендов не получила. Позже злоумышленник убедил, что сайт взломан и ее баланс перенесут на новую площадку. Однако вскоре так называемый куратор перестал выходить на связь, а потом и вовсе заблокировал омичку.

Заведено уголовное дело по статье «Мошенничество». Полицейские проводят все необходимые оперативно-розыскные мероприятия, направленные на раскрытие преступления.

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