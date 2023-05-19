В Калачинске Омской области при столкновении «Хонды» с «ГАЗелью» пострадали два ребенка

Фото: Пресс-служба УМВД России по Омской области

Сегодня днем, 19 мая, в Калачинске иномарка столкнулась с «Газелью». Пострадали три человека, в том числе два ребенка.

— Прибывшими на место госавтоинспекторами предварительно установлено, что 33-летняя женщина, находившаяся за рулем автомобиля «Хонда», в районе пересечения улиц Заводская и Советская не предоставила преимущество в движении и допустила столкновение с «ГАЗелью», которой управлял 36-летний мужчина. От удара «ГАЗель» опрокинулась, — сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции.

Фото: Пресс-служба УМВД России по Омской области

В результате ДТП пострадали водитель «Хонды» и двое пассажиров — 6-летний и 9-летний мальчики. Им понадобилась помощь медиков.

Правоохранители проводят проверку, в ходе которой будут установлены все обстоятельства и причины происшествия.

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