В Омской области с начала 2023 зарегистрировали 7 случаев несанкционированного запуска беспилотников

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
В Омской области с начала 2023 года зарегистрировали семь случаев несанкционированных полетов беспилотников.
— Согласно Правилам учета беспилотных воздушных судов, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации, учету подлежат беспилотные гражданские воздушные суда с максимальной взлетной массой от 0,15 килограмма до 30 килограммов, ввезенные в Российскую Федерацию или произведенные в Российской Федерации, — отметили в пресс-службе минтранса Омской области.
Напомним, в начале мая 2023 года в Омской области был введен запрет на запуск беспилотников.
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