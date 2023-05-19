В Омской области с начала 2023 зарегистрировали 7 случаев несанкционированного запуска беспилотников

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Омской области с начала 2023 года зарегистрировали семь случаев несанкционированных полетов беспилотников.

— Согласно Правилам учета беспилотных воздушных судов, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации, учету подлежат беспилотные гражданские воздушные суда с максимальной взлетной массой от 0,15 килограмма до 30 килограммов, ввезенные в Российскую Федерацию или произведенные в Российской Федерации, — отметили в пресс-службе минтранса Омской области.

Напомним, в начале мая 2023 года в Омской области был введен запрет на запуск беспилотников.

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:

Одноклассники

ВКонтакте

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: natalia.verkunen@phkp.ru