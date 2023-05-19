В Омскую область с 22 мая придут дожди

Фото: Иван МАКЕЕВ

В Омскую область после выходных придут дожди. При этом температура воздуха не изменится: столбик термометра ниже 20 градусов не опустится.

В понедельник, 22 мая, ночью +3...+8, местами заморозки до -7 градусов. Днем дождь и до +20...+25 градусов. Ветер северный, северо-западный со скоростью от 3 до 11 метров в секунду. В отдельных районах возможны порывы до 14 метров в секунду.

По информации синоптиков, последующие дни территории региона осадки в виде дождя сохранятся.

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