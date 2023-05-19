В Омской области на этих выходных ожидается потепление до +25 градусов

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Омской области на этих выходных ожидаются потепление до +25 градусов и сильный ветер. В ночные и утренние часы местами на территории региона возможны заморозки до -7 градусов. Об этом сообщили в Обь-Иртышском УГМС.

Так, в субботу, 20 мая, в ночные часы +3...+8. Днем потеплеет до +18...+20 градусов. Ветер восточный со скорость до 8-13 ме5тров в секунду. Осадков в течение суток не ожидается.

В воскресенье, 21 мая, погода в Омске и области существенно не изменится. Ночью от +3 до 8 градусов. Днем воздух прогреется до +25 градусов. Без осадков. Ветер северо-восточный со скорость до 11 метров в секунду. В отдельных районах Омской области возможны порывы до 14 метров в секунду.

Напомним, до 22 мая местами по Омской области сохранится чрезвычайная пожарная опасность (5 класс горимости).

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