Виталий Хоценко побывал на Омском НПЗ и оценил темпы его модернизации

Во время визита на ОНПЗ Виталий Хоценко осмотрел основные производственные установки, а также строящийся комплекс первичной переработки нефти. Это один из главных проектов модернизации предприятия, которая ведется с 2008 года. После ввода в эксплуатацию нового комплекса будут демонтированы шесть установок предыдущего поколения, что позволит обеспечить значительный экологический эффект. Инвестиции компании в этот проект – более 66 млрд рублей. Он повысит эффективность производства топлива.

«Модернизация промышленности — стратегическая задача для нашей страны. И Омский НПЗ «Газпром нефти» активно участвует в ее решении. Программу развития предприятия можно назвать ориентиром для нефтеперерабатывающей отрасли. Омский НПЗ реализует масштабные инвестиционные проекты и при этом сотрудничает с омскими поставщиками оборудования и подрядными организациями. В общей сложности в проектах модернизации на разных этапах были задействованы почти 60 компаний региона», — рассказал после осмотра предприятия врио губернатора Омской области Виталий Хоценко.

Руководитель региона дал оценку работам на строительной площадке комплекса первичной переработки нефти. В реализации задействованы омские подрядчики - ООО «Промэнергосервис», АО «ОМУС-1», ООО «Сибстрой». Кроме того, основное технологическое оборудование комплекса произведено в России. А омский научно-производственный центр «Динамика» разработал для контроля работы объекта цифровую систему мониторинга.

«Омский НПЗ реализует экологическую модернизацию производства с применением наилучших доступных технологий. Совокупный объем инвестиций в эти работы к 2025 году достигнет 500 млрд рублей. Благодаря модернизации наше предприятие продолжает повышать эффективность производства и последовательно снижать общее воздействие на окружающую среду. Омский НПЗ уже сократил его на 40%, а с завершением всех проектов снизит еще на 25%», — сообщил руководитель Омского НПЗ Олег Белявский.

Добавим, что возведение комплекса первичной переработки нефти входит в план федерального проекта «Чистый воздух». Комплекс будет оснащен датчиками автоматизированной системы мониторинга воздуха; при его строительстве внедряются самые современные природоохранные технологии. Таким образом эффективность и экологичность важнейшего для топливной безопасности страны предприятия вырастет. Именно здесь производят каждый шестой литр российского бензина и дизельного топлива.