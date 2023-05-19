60% клиентов покупают камеры для наблюдения за детьми и животными

Фото: Tele2.

Популярность такого оборудования летом объясняется желанием клиентов следить за своей квартирой во время поездки за город – более 50% владельцев видеокамер имеют дачные дома.

В салонах связи Tele2 клиенты могут подключить «Умный дом» от «Ростелекома» – цифровое решение, которое позволяет с помощью смартфона контролировать устройства в своем доме. С помощью камер внутреннего наблюдения пользователи могут следить за происходящим внутри помещения в режиме реального времени.

Tele2 проанализировала потребительский спрос на камеры внутреннего видеонаблюдения. Пользователи в среднем покупают две камеры, используя их в разных местах квартиры или дома. Доля клиентов Tele2, приобретавших камеры для внутреннего видеонаблюдения в 2022 году, составила 90%, оставшиеся используют их для наружного видеонаблюдения.

Среди причин для покупки такого оборудования 48% покупателей отмечают возможность присматривать за домом во время своего отсутствия. По данным оператора, потребность установить видеонаблюдение в половине случаев возникла у тех, кто периодически ездит на дачу. Пик приобретения видеонаблюдения в 2022 году пришелся на июль и август – в среднем доля в каждом месяце составила 10%. Всплеск покупок связан с разгаром дачного сезона и отпусков. Владельцы видеокамер хотят быть уверены в сохранности своих квартир – 74% приобретенных камер было установлено именно там.

Компания также выявила, что популярной причиной для установки внутреннего видеонаблюдения является необходимость следить за ребенком – 34% покупателей обозначили эту причину. Чаще всего это родители детей в возрасте 7-14 лет – в 61% случаев. Оператор отмечает, что камеры устанавливают для удаленного наблюдения за домашними животными – такую причину назвали 26% пользователей. Еще 15% покупают видеонаблюдение для присмотра за пожилыми родственниками, а ремонтные работы с помощью камер контролируют 14% опрошенных. При этом респонденты могли указывать несколько причин для установки систем видеонаблюдения.

Одно из главных преимуществ видеонаблюдения от «Ростелекома» – возможность подключения облачного хранилища. Такая функция позволяет вести запись трансляции без ограничений по весу видео. Кроме того, пользователь может выбрать необходимое количество дней хранения записи.

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