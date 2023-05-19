Омскому бизнесу рассказали об эффективности маркетинговых инструментов и рекламных каналов

18 мая 2023 г. на площадке Международного управленческого саммита «Омский диалог – 2023» прошел семинар на тему «Маркетинговый анализ и аналитика. Окупаемость рекламы».

Организовала семинар Торгово-промышленная палата Омской области по заказу Минэкономики Омской области и центра "Мой бизнес" Омской области (Фонд поддержки предпринимательства Омской области) в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

В семинаре приняли участие представители из 30 омских компаний различных сфер деятельности – строительство, легкая промышленность, операции с недвижимостью, туристические услуги, бьюти-индустрия и т.д.

Эксперты в области интернет – маркетинга компании «Информационные технологии бизнеса» рассказали участникам семинара, что такое маркетинговая аналитика и зачем она нужна, какие инструменты и показатели маркетинговой аналитики можно использовать, как оценить эффективность маркетинговых инструментов и рекламных каналов.

Особое внимание на семинаре было уделено принципам формирования основ сквозной аналитики для предпринимателей, а также актуальным трендам онлайн продвижения – «обеление» рекламы, автоматизация и искусственный интеллект, перераспределение трафика в социальных сетях, маркировка рекламы.