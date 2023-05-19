Несуществующие огурцы «Бананы на грядке» и томаты «Шоколадный пончик» предлагают омичам продавцы семян

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

136 несуществующих семян сортов овощей обнаружили сотрудники управления Россельхознадзора только за два месяца рейдов по Омску.

18 случаев продажи показали весь креатив производителей, а также их лукавство перед потребителями. Оказалось, все партии не включены в Государственный реестр селекционных достижений и не допущены к использованию.

В списке: томат «Шоколадный пончик», «Черри-банано», «Перепелиное яйцо», «Павлинье перо», «Ослиные уши золотые», «Трюфель красный», «Козье вымечко», «Гаванская сигара», «Гусиное яйцо», «Чайная роза», «Турбореактивный», «Звездопад», «Штамбовая королева», «Северная рапсодия», «Балерина», «Королева поля», «33 поросенка», «Важный индюк», «Скатерть-самобранка», «Голубая ель», «Безразмерный», «Ослиные уши розовые», «Королевская мантия», «Кот бегемот», «Спецназ малиновый», «Сибирские лапти», «Клубничное дерево», «Сибирские бананы», «Нужный размер», «Розовый шлем», «Трюфель желтый», «Король гигантов», «Исполин малиновый», «Цифомандра», огурец «Вкусная гирлянда», кабачок «Чудо лентяя», «Казанова супер», «Бананы на грядке», «Крокодил Гена», «Граффити», «Бабье счастье», «Паста карбонара», «Пеструха», арбуз «Измир», «Сладкий апельсин», «Конго», «Итальянская торпеда», «Большая американская радость», «Американский оранжевый» и прочие.

В ведомстве сообщили, что 18 предпринимателям объявили предостережения о недопустимости таких нарушений.

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