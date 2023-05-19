17 км дороги Исилькуль - Называевск отремонтируют в Омской области в 2023 году

Фото: Пресс-служба администрации Омской области

В 2023 году будут выполнены ремонтные работы дорожного полотна на участках трассы Исилькуль - Называевск. Обновление асфальтового покрытия идет в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

Подрядчик ООО «СибАгро» уже зашел на участки. Ремонтировать дорожники будут с 4-го по 19-й км и с 20-го по 22-й км трассы.

Сейчас уже ведется фрезерование дроги и укрепление основания методом холодного ресайлинга. На объекте должны уложить 2 слоя асфальтобетона, укрепить обочины, заменить знаки, восстановить остановки общественного транспорта и нанести дорожную разметку.

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