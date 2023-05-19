Основательница «Красной звезды» Фаина Лыбанева скончалась на 79-м году жизни в Омске

Фото: ФК «Иртыш»

В Омске на 79 году жизни скончалась основательница «Красной звезды» Фаина Лыбанева. Об этом 18 мая сообщили представители футбольного клуба «Иртыш».

Женщина принимала активное участие в строительстве спорткомплекса, а также работала в различных организациях завода имени Баранова.

- Позднее она не один десяток лет проработала в спорткомплексе, отвечая за все организационные и хозяйственные вопросы стадиона. Многие коллеги ее так и называли - хозяйка «Красной звезды», - вспоминает пресс-служба футбольной команды.

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:

Одноклассники

ВКонтакте

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

WhatsApp: +7 962 037 31 13

Почта: natalia.verkunen@phkp.ru