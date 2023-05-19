Салют с 9 мая перенесли на День города Омска

Фото: Иван МАКЕЕВ

Праздничный салют в Омске намечен на 5 августа. Его перенесли с 9 мая из-за независящих от сторон контракта обстоятельств.

Такая причина указана в распоряжении регионального минкульта. В августе же состоится День города. Тогда в 22:00 над рекой Иртыш устроят 10-минутное пиротехническое шоу.

Стоимость по-прежнему остается 3 млн рублей. Правда, на эти деньги в этом году удалось купить почти на 20% меньше пиротехники.

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