За две недели до окончания голосования волонтеры помогут омичам определиться с территориями благоустройства

Фото: правительство Омской области

Определиться с территориями благоустройства, которые должны обновить в 2024 году, омичам помогут волонтеры. Об этом сообщает областное правительство.

Активисты сегодня работают возле торговых центров, парках и даже в городском общественном транспорте.

- Мы здесь находимся, чтобы помочь людям не только узнать о голосовании, но и определиться с выбором той территории, которую они хотели бы видеть более уютной и красивой. Нас приветливо встречают, задают вопросы, то есть положительно реагируют на помощь волонтеров. Хочу сказать, что интерес к этому проекту очень высок, – рассказал специалист по работе с молодежью Ресурсного центра развития добровольчества Егор Кузнецов.

Напомним, что онлайн-голосование за объекты благоустройства продлится на сайте до 31 мая. Также проголосовать можно на информационных точках, где работают волонтеры.

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