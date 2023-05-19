Авиакомпания «Азур Эйр» планирует возить омичей в Занзибар

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Возить омичей в Занзибар планирует Авиакомпания «Азур Эйр». Такие данные обнародовала Росавиация.

18 мая появились предварительные данные о запросах на согласование рейсов по международным направлениям. Из шести российских городов, в том числе и Омска, предлагается возить пассажиров в Танзанию.

К слову, прямых рейсов в Занзибар из Омска не было никогда. Более того, запрос в Росавиацию не означает, что вылеты будут 100% согласованы и актуальны.

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