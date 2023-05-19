В Омске объявлены торги на приватизацию компании «Тевризнефтегаз»

Фото: Иван МАКЕЕВ

На приватизацию компании «Тевризнефтегаз» 18 мая объявлены торги. Стартовая стоимость лота определена в 120 миллионов рублей.

Стопроцентный пакет акций, который сейчас принадлежит Омской области, насчитывается 214 209, каждая номиналом в тысячу рублей.

Продать компанию пытаются уже на протяжении восьми лет, но откликов от омского бизнеса пока не последовало. Хотя компании принадлежит три скважины, водонапорная башня, блок цехов для производственных нужд, 5 земельных участков совокупной площадью свыше 72 тысяч квадратных метров, пожарное депо, а также здания операторной и конторы.

Отметим, что сами торги намечены на 20 июня.

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