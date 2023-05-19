ПАО «Ростелеком» из Санкт-Петербурга разработает умную транспортную систему для Омска

Еще пару зим придется пережить омичам, чтоб дождаться внедрения новой транспортной системы в Омске. Фото: Иван МАКЕЕВ

Вместо начальной максимальной стоимости производства работа в 359,6 млн рублей ПАО «Ростелеком» из Санкт-Петербурга согласилось на 185,1 млн за разработку умной транспортной системы для Омска.

Питерская компания была признана победителем торгов, предложив самую низкую стоимость. Отметим, что помимо этой организации в аукционе принимали участие еще четыре компании. Заявка одной была отклонена.

Очередная система, которая будет разработана очередной компанией, должна быть готова к середине ноября 2025 года. За это время планируется автоматизировать процессы управления дорожным движением, чтобы избавиться от заторов на дорогах.

Таким образом, внедрения новой транспортной системы, которую обещают омичам уже более пяти лет, переносится еще на два года.

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:

Одноклассники

ВКонтакте

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

WhatsApp: +7 962 037 31 13

Почта: natalia.verkunen@phkp.ru