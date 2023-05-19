Обнародована программа «Ночи музеев» в Омске на 20 мая

Фото: минкульт Омской области

20 мая по всей стране и в Омске стартует культурно-просветительская акция «Ночь музеев». Это время, когда на весь вечер свои двери распахнут учреждения культуры и продемонстрируют окно в искусство.

Начало по традиции в 18:00, продлится всё действо до полуночи. За это время омичи смогут побывать в десятках музеев, посетить увлекательные экскурсии и прокатиться на специальных шаттлах.

Для посещения гостей откроют двери следующие музеи:

- Омское региональное отделение Всероссийской творческой общественной организации «Союз художников России»; - Омский областной музей изобразительных искусств имени М.А. Врубеля: Врубелевский корпус, Генерал-губернаторский дворец, центр «Эрмитаж-Сибирь»; - Омский музей просвещения; - Омский музей Кондратия Белова; - Омский историко-краеведческий музей; - Омский государственный цирк; - Омская филармония; - Омская духовная семинария Омской епархии Русской православной церкви; - Омская государственная областная научная библиотека имени А.С. Пушкина; - Арт-клуб «The Big Apple»; - Ботанический сад ОмГАУ; - Выставочное пространство «История омского спорта»; - Выставочный зал Омского музея просвещения в Воскресенском военном соборе; - Выставочный центр омских железнодорожников; - Городской музей «Искусство Омска»; - Государственный областной художественный музей «Либеров-центр»; - Исторический парк «Россия – моя история»; - Кабинет геологии ОмГПУ; - Культурно-деловой центр «Русско-немецкий дом»; - Литературный музей имени Ф.М. Достоевского; - Музей – исторический парк «Омская крепость»; - Музей истории геодезии и землеустройства ОмГАУ; - Музей истории Омского аэропорта; - Музей по изучению истории и культуры родного края; - Музей театрального искусства; - Музейный комплекс воинской славы омичей; - Народный музей истории детского движения Омской области; - Парк развлечений «Вокруг света»; - Патологоанатомический музей Института ветеринарной медицины и биотехнологий; - Сибирский культурный центр; - Центр изучения истории Гражданской войны.

Не оставят без внимания своих гостей музеи Большеречья – краеведческий музей и музей-заповедник «Старина Сибирская», а также расположенный в Любинском районе музей сказки «Васин хутор».

С подробной программой можно ознакомиться на сайте организаторов.

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