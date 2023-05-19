Без осадков и до +25 ожидается в Омской области на грядущих выходных

Фото: Иван МАКЕЕВ

Погода в Омске в ближайшие выходные будет жаркой. Об этом свидетельствуют данные Обь-Иртышского метеобюро.

19 мая в Омской области осадков не ожидается. Днем + 16...+ 21°C, ночью возможны заморозки до -7°C. Ветер северо-восточный, в отдельных районах до 15 м/с.

В субботу столбик термометра днем поднимется до + 23°C. В ночные часы + 5...+ 10°C, местами до нуля. Без осадков, ветер восточный до 16 м/с.

21 мая днем прогнозируется до +25°C. Ночью также возможно понижение температуры до нуля градусов. Осадков в этот день не предвидится. Ветер северо-восточный, местами порывами о 16 м/с.

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