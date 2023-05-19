600 семей из Омской области улучшили свое положение за счет соцконтрактов

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

За счет соцконтрактов свое положение улучшили 600 семей из Омской области. Такую статистику приводит региональное минтруда.

Финансовая помощь от государства была направлена на открытие своего дела, развитие личного подсобного хозяйства или поиск работы.

– Прошел год, сегодня мы увидели и «попробовали на зуб» каждую практику, оценили ее эффективность. Озвучу некоторые результаты работы в рамках комплекса мер по итогам первого года реализации: численность малообеспеченных семей с детьми, заключивших социальный контракт, в отношении которых организовано социальное сопровождение, составила 590, это на 105 семей больше прогнозного показателя, – пояснила начальник управления регионального минтруда Марина Верещак.

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