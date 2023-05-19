С 2024 года в Омской области начнут пополнять парк техники для тушения пожаров

Фото: телеграм-канал Виталия Хоценко

Пополнять парк техники для тушения пожаров начнут с 2024 года. Об этом заявил глава Омской области Виталий Хоценко.

Как заявил врио губернатора, ему стало всё ясно с ситуацией в регионе после разговоров с местными жителями. Они пожаловались, что сейчас многие земли бесхозные, за ними никто не ухаживает, поэтому они зарастают бурьяном. Оттуда и приходит пожар.

Чтобы защитить население от ежегодных трагедий, Хоценко намерен увеличить количество техники для борьбы с огнем. В 2024 году на эту статью расходов выделят 100 млн рублей, а в последующие годы будут добавлять по 50 млн.

- Закупим ранцы, машины для тушения, пожарные машины, танкетки. Часть техники мы сейчас запросили у других регионов. Я с губернаторами поговорил, надеюсь, что нам что-то передадут, — пояснил Виталий Хоценко в ходе выступления на заседании Заксобрания 18 мая.

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